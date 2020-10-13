الأهلي بنغازي يباشر تدريباته بملعبه في حي الزيتون

أخبار ليبيا24

تنطلق اليوم الثلاثاء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي بنغازي في على تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ، على أرضية ملعب النادي بحي الزيتون.

وستكون تدريبات الفريق من دون حضور الجمهور ، وذلك حسب قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا “كوڤيد -19 “.

وسيشرف على تدريبات الفريق المدرب “عمر أجعودة” والمعد البدني “أحمد ابوخشيم” قبل توجه الفريق لمعسكر خارجي تحت إشراف الطاقم الصربي الجديد.