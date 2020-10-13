الأهلي بنغازي يباشر تدريباته بملعبه في حي الزيتون

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أخبار ليبيا24

تنطلق اليوم الثلاثاء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي بنغازي في على تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ، على أرضية ملعب النادي بحي الزيتون.

وستكون تدريبات الفريق من دون حضور الجمهور ، وذلك حسب قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا “كوڤيد -19 “.

وسيشرف على تدريبات الفريق المدرب “عمر أجعودة” والمعد البدني “أحمد ابوخشيم” قبل توجه الفريق لمعسكر خارجي تحت إشراف الطاقم الصربي الجديد.

وكان لاعبي الفريق والطاقم الفني و الإداري قد أجروا يوم أمس الإثنين تحاليل طبية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ويستعد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي لعدد من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والمنافسات المحلية.

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