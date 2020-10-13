اختتام مهرجان السلام ببلدية الغريفة تحت شعار “ليبيا بكل الألوان”

أخبار ليبيا24

اختتم ببلدية الغريفة مهرجان السلام تحت شعار “ليبيا بكل الألوان” في دورته العاشرة برعاية الشراكة المجتمعية بمحلة قراقرة.

وشهد مهرجان السلام جلسة حوارية تضمنت عدد من المحاور وتجارب السلام والتعايش السلمي بمدينة أوباري.

وبدأت محاور الجلسة بندوة ، تحت عنوان “ثقافة الحوار وأهميته” والتي ألقاها علي امبارك تحدث من خلالها عن أهمية ثقافة الحوار في المجتمع، وحمل المحور الثاني عنوان “أهمية التعايش السلمي” والتي ألقاها علي أملوح أبوشوشة.

وعرضت خلال فعاليات المهرجان تجارب السلام بمدينة أوباري والتي قدم من خلالها الناشط حسين كلكوري، والناشطة خديجة عنديدي آليات العمل التي تم من خلالها تحقيق التعايش السلمي و إرساء دعائم السلام بين التبو والطوارق داخل مدينة أوباري.

وقدم الرحال البوصيري عبدالسلام تجربته في تحقيق السلام، حول رحلته على الأقدام في عدد من المدن الليبية حاملأ معه راية السلام، كما شهدت الجلسة عدد من المداخلات من قبل المشاركين وذلك في إثراء النقاش والحوار حول الموضوعات المطروحة.

ونظمت في الفترة المسائية تظاهرة رياضية شملت سباق للدراجات الهوائية وسباق اختراق الضاحيه، وسباق للفتيات ومباراة ودية بين قدامى نادي فارس قراقرة.