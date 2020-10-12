ويليامز: لابد من وضع دستور حقيقي وشامل في ليبيا لاكتمال بناء أركان الدولة ويليامز: تدعو مصر وغيرها من الدول إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

طالبت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بضرورة وضع دستور حقيقي وشامل في ليبيا؛ يحدد ملامح الدولة وحقوق وواجبات الأفراد من أجل اكتمال بناء أركان الدولة.

ويليامز أكدت، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة التزام كل الدول بمخرجات مؤتمر برلين سعيا للوصول إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.

ودعت المبعوثة الأممية، مصر وغيرها من الدول إلى دفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، مشيدة بنتائج ما أسمته “الحوار الديمقراطي” بين الأطراف الليبية خلال الفترة الماضية.

وتستضيف القاهرة من يوم أمس الأحد وحتى الثالث عشر من شهر اكتوبر الجاري اجتماعات المسار الدستوري بشأن ليبيا، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي الأعلى والنواب المنعقد في طبرق؛ للتباحث حول آليات حل الأزمة الداخلية وأطر الدستور الليبي الجديد.

ومن جهته، أكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدًا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة.