ويليامز تبحث مع عمداء بلديات حوار السلام بين الأطراف الليبية

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أخبار ليبيا24- خاص

بحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز تبحث مع عمداء بلديات طبرق وبنغازي والبيضاء والمرج والكفرة دور البلديات في حوار السلام.

وناقشت ويليامز خلال الاجتماع الذي حضره عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية عبر تقنية زووم حوار السلام الدائر الآن بين الأطراف الليبية، إضافة إلى استعراض دور البلديات في هذا الحوار .

كما ناقشت ممثلة الامين العام في ليبيا قانون الحكم المحلي 59 وإطلاع عمداء البلديات على سير عملية السلام ومايتعلق بالوضع الراهن في ليبيا.

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