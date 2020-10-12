وزارة التعليم تناقش في بنغازي العودة الآمنة للدراسة التشديد على الالتزام الكاملبالإجراءات الاحترازية التي تم إحالتها من اللجنة الاستشارية الطبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش وكيل وزارة التعليم العام عبد الرحيم البركي مع مراقبي التعليم و مدراء المدارس العامة والخاصة ببنغازي التصور للخطة البديلة الذي وضع مع اللجنة الرئيسية التي شكلت من وزير التعليم بقرار رقم 256 .

البركي قال خلال الاجتماع أمس الأحد إن هذه الجولة تعتبر الثانية ميدانيا واخترنا أن تكون من بنغازي .

وأوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – توصلنا من خلال اجتماعنا لجملة من الملاحظات التي ستثري الخطة البديلة .

وتابع كان لابد من هذه الاجتماعات خاصة وأن العام الدراسي المنتظر انطلاقه سيكون استثنائيا بسبب جائحة كورونا، مشددًا على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي تم إحالتها من اللجنة الاستشارية الطبية .

وواصل حديثه كان هناك تصور لعودة الدراسة يوم السبت المقبل، وتمت الموافقة عليه بعد مخاطبة رئاسة الحكومة ووافقت عليه مبدئيا .

وأشار هناك مقترح وتصور أن تكون الدراسة بالتناوب يوم بعد يوم لتقسيم الطلبة إلى مجموعتين لتحقيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر .

وختم هناك تصور حول المحتوى المعرفي من حيث التقليص في المنهاج التعليمية .

وكان وكيل وزارة التعليم قد عقد السبت اجتماعا تشاوريًا بمدينة أجدابيا مع عدد من المراقبين والخبراء التربويين، بشأن الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي القادم .

وبحث الاجتماع خطة العودة الآمنة إلى المدارس، والتي تأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التشاورية التي تجريها اللجنة مع مراقبي التربية والتعليم والخبراء التربويين ومديري المدارس بالبلديات، وستستمر مرورا بمختلف المناطق ضمن جدول زمني وضعته اللجنة.