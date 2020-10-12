معيتيق: رفع القوة القاهرة عن الشرارة خطوة تحتم الاستمرار بجهود المصالحة الوطنية معيتيق: على القوى الوطنية كافة تكثيف جهودها إلى مشاغل واهتمامات المواطن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، بإعلان المؤسّسة الوطنية للنفط، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، مُطالبًا الشعب بالدفاع عن حقوقه وخلق تيار وطني يرفع المعاناة عن الشعب والوطن.

معيتيق قال في بيان له، إنه يُحيي كل الجهود التي تبُذل من أجل رفع المعاناة عن الشعب الليبي والعمل على عودة الاقتصاد إلى الاستقرار تدريجيًا، وآخرها إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الذي يمثل أحد ركائز المؤسّسة بإنتاج يومي يقدر بأكثر من 300 ألف برميل يوميا، ما يساهم في عودة الإنتاج إلى المعدلات السابقة للحد من تدني أسعار الدينار والارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية.

وأكد على أن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي يشكل خطوة هامة في سبيل رفع القوة القاهرة عن باقي الحقول النفطي، وعودة الإنتاج والتصدير إلى مستوياته السابقة قبل الإغلاقات غير القانونية – على حد قوله.

وشدد على أن فتح النفط وتصديره من المقومات الأساسية للدول ولعودة الحياة إلى طبيعتها، موضحًا أن الاتفاق الاقتصادي المبرم مؤخرًا، سيمهد الطريق لحوارات سياسية أكثر واقعية تلامس معاناة المواطن وتحفظ كيان الوطن وتنهي مبررات الاحتراب لتستأنف مشاريع التنمية، ويتحقق الوئام والسلم الأهلي.

وأردف أنه يثمن خطوة رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، معتبرها خطوة إيجابية تحتم الاستمرار في جهود المصالحة الوطنية، والعمل بكل قوة وإصرار على رأب الصدع بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء الصراع المسلح.

وواصل معيتيق أن الداعم الأساسي لنجاح واستمرار فتح تصدير النفط هو الشعب الليبي بكل مكوناته، موضحًا أن ذلك يتحقق بأن يدافع عن حقوقه عبر مسارات واضحة تضمن الحقوق والواجبات، وترسخ مبدأ المشاركة الإيجابية في خلق تيار وطني يرفع المعاناة عن الشعب والوطن، وأن يكون صمام أمان يحمي هذه المنشآت.

واختتم أنه ينبغي على القوى الوطنية كافة تكثيف جهودها وتوجيه اهتماماتها إلى مشاغل واهتمامات المواطن الذي يعاني ضنك العيش في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية والمعاناة اليومية لضمان الحياة الكريمة.