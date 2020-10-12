ماس: لا يجوز توجيه مستقبل ليبيا وفق المصالح الجيوستراتيجية ماس:مستقبل ليبيا يجب أن يقرره الليبيون أنفسهم

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الصراع في كل من ليبيا وسوريا مستمر منذ وقت طويل للغاية، مؤكدًا على أن هناك حاجة ملحّة لاستبدال الحل العسكري بحلٍ سياسي.

وذكر في مقابلة له مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أنه يمكن أن تشكل المحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مدينة مونترو السويسرية، أساسًا لمواصلة العملية السياسية في ليبيا.

وشدد الوزير الألماني، على أن مستقبل ليبيا يجب أن يقرره الليبيون أنفسهم، ولا يجوز توجيهه حسب المصالح الجيوستراتيجية للمؤيدين الدوليين لكل من الطرفين.

وبيّن أن الطريق إلى ذلك يتمثل في إنهاء التدخل الأجنبي في الصراع، وتحسين الوضع الإنساني والأمني في البلاد، بالإضافة إلى بناء هياكل مستدامة للدولة ولسيادة القانون.

وانعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام السابع والثامن والتاسع من سبتمبر الماضي، اجتماع تشاوري ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية، بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قصد استئناف مسار الحوار السياسي، وأسفر البيان الختامي للاجتماع عن عدة توصيات للجنة الحوار السياسي المزمع التئامها قريبًا.

وتضمنت التوصيات، اعتبار المرحلة التمهيدية للحل الشامل، مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا، وعلى أساس قاعدة دستورية مُتفق عليها.