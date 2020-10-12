ليكرز يتوج بدوري السلة الأمريكي للمرة 17 في تاريخه

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قاد النجم ليبرون جيمس لوس انجلوس ليكرز للفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما هزم منافسه ميامي هيت 106 / 93 فجر اليوم الإثنين، في المباراة السادسة في مواجهتهما بالدور النهائي.

وجاء تتويج ليكرز بعد الفوز على ميامي هيت 4 / 2 ليحسم تتويجه باللقب، لينجح ليبرون جيمس للصعود لمنصة التتويج للمرة الرابعة في مسيرته مع ثلاثة فرق مختلفة، حيث أحرز اللقب مرتين مع ميامي هيت في عامي 2012 و2013 ومع كليفلاند كافاليرز في عام 2016.

وانضم ليبرون جيمس إلى ليكرز قبل عامين لينجح مع النجم الآخر أنتوني ديفيز في قيادة ليكرز إلى التتويج بلقب الدوري للمرة 17 في تاريخ الفريق، وللمرة الأولى منذ عام 2010 ويتساوى الفريق بذلك مع فريق بوسطن كأكثر الفرق فوزا باللقب.