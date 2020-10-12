ليبيا تخسر وديًا أمام جزر القمر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فقد المنتخب الليبي لكرة القدم نتيجة مباراته التي جمعته بنظيرة جزر القمر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضيه ملعب المنزه بالعاصمة تونس .

تقدمت ليبيا بهدف عكسي في الشوط الأول ونجحت جزر القمر في تسجيل هدفين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء 2-1.

وكان المنتخب الليبي قد دخل للمباراة بتشكيله ضمت أحمد عراقه، و احمد المقصي، و صلاح فكرون، و علي معتوق، و عبد الرحيم التريكي، ومحمود عكاشه، وعبد الله داقو، وربيع شادي، وبدر حسن، وعمران سالم، و انيس سلتو، ومحمد التاورغي .

ويعد هذا اللقاء هو الأول للمنتخب الليبي منذ أشهر بعد توقف الأنشطه الرياضية بسبب كورونا ويسعى الطاقم الإداري للمنتخب لتأمين مباراة ودية ثانية قد تكون أمام منتخب السودان .