بن شتوان: ارتفاع إنتاج “أجوكو” إلى 203 آلاف برميل يوميًا

بن شتوان: ارتفاع إنتاج “أجوكو” إلى 203 آلاف برميل يوميًا

أخبار ليبيا 24 -خاص

قال، رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، اليوم الإثنين، إن إنتاج الشركة الخليج العربي ارتفع من 181 ألف برميل إلى 203 آلاف برميل، بعد تشغيل المجمع رقم (2) التابع لشركة الخليج.

وأضاف بن شتوان، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن الضخ ارتفع إلى 190 ألف برميل يوميًا من حقول الشركة إلى موانئ التصدير.

ويعتبر المجمع رقم (2) من أكبر المجمعات التابعة لحفل السرير، ويحتوي على عدد كبير من الآبار المنتجة للنفط.

ومنذ بدء عمليات استئناف النفط، الشهر الماضي، قامت شركة الخليج العربي للنفط بتصدير 2.700.000 ألف برميل من ميناء الحريقة النفطي، حتى الآن.

كما قامت مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج بتصدير مادتي “النافتا” الخفيفة والزيت الثقيل من خلال رصيف شركة البريقة في طبرق.