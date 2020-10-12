الوطنية للنفط وشركة الزاوية تناقشان إعادة عمليات تشغيل الوحدات الصناعية بالشركة

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ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزاوية لتكرير النفط عمليات إعادة تشغيل الوحدات الصناعية بمواقعها بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة.

جاء ذلك، خلال اجتماع تقابلي الأحد، عقدته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الزاوية لتكرير النفط، بمقر المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، ومدى جاهزية الوحدات الصناعية بالمصفاة، لاستئناف عمليات التشغيل، وذلك تزامناً مع رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

كما جرت مناقشة، نشاط عمليات الإنتاج بمصنع اسفلت بنغازي، واستئناف عمليات البيع لمنتج الاسفلت، بالإضافة الى جاهزية مصنع اسفلت الزاوية، ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بالزاوية، والاستعداد لتشغيلهما مباشرةً بعد استئناف عمليات تشغيل المصفاة.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم التأكيد على جاهزية المراسي البحرية بميناء الزاوية النفطي، واستكمال تنفيذ أعمال الصيانة الجزئية لأنابيب الشحن التحت مائية الخاصة بالمرسى رقم 3 الخاص بعمليات شحن خام الشرارة، والرفع من جاهزية المراسي البحرية بالميناء لعمليات إعادة التشغيل.