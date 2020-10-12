الإفراج عن أشخاص حاولوا اقتحام مديرية أمن المرج الشهر الماضي

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أعلنت مديرية أمن المرج، اليوم الإثنين، الافراج عن سجناء شاركوا في الهجوم على مديرية أمن المرج وحاولوا اقتحامها خلال الاحتجاجات الشعبية ضد تردي الخدمات الشهر الماضي.

وقال، مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن المرج، إن لجنة التواصل بين مديرية أمن المرج والأجهزة الأمنية وحكماء وأعيان وأولياء أمور السجناء المكلفة من قبل رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، أشرفت على عملية الإفراج بحضور مدير أمن المرج، عقيد وهبي أنور الرخ.

وأوضح المكتب، أن عملية الإفراج تمت بناءً على عفو عام بتعليمات من الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة، وبتعهد الحكماء والأعيان وأولياء أمور السجناء بعدم تكرار مثل هذه المحاولة.

ولفت المكتب، إلى أن المُفرج عنهم ستتم متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية لمراقبة سلوكهم.

وطالبت المديرية، من الذين لم يقوموا بتسليم أنفسهم بسرعة التوجه إلى مقر جهاز الأمن الداخلي المرج، مشيرة إلى أنه سيتم القبض عليهم في حالة عدم تسليمهم لأنفسهم.