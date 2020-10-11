مكافحة الأمراض يسجل عدد (1026) إصابة بكورونا

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أخبار ليبيا24

اعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1026) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (745) جديدة، وعدد (281) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس السبت عدد (3209) عينة، بينها عدد ( 2183 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (940) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (8) عينات

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (98) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (246) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (103) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات

8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (10) عييات

9.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (144) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات

13.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس
عدد 546 حالة جديدة
عدد 84 حالة مخالطة
2.بنغازي
عدد 1 حالة جديدة
3.غدامس
عدد 4 حالة مخالطة
4.العجيلات
عدد 30 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
5.الماية
عدد 8 حالة جديدة
6.النواحي الأربع
عدد 3 حالة جديدة
7.غريان
عدد 24 حالة جديدة
عدد 27 حالة مخالطة
8.جنزور
عدد 19 حالة جديدة
عدد 13 حالة مخالطة
9.زليتن
عدد 3 حالة جديدة
عدد 16 حالة مخالطة
10.مصراتة
عدد 2 حالة جديدة
عدد 73 حالة مخالطة
11.درج
عدد 1 حالة جديدة
12.الخمس
عدد 4 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
13.السبيعة
عدد 1 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
14.صرمان
عدد 4 حالة جديدة
15.المنشية الجميل
عدد 1 حالة جديدة
16.طبرق
عدد 1 حالة جديدة
17.ترهونة
عدد 1 حالة مخالطة
18.سواني بني ادم
عدد 11 حالة جديدة
19.جادو
عدد 5 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
20.الزنتان
عدد 3 حالة جديدة
عدد 18 حالة مخالطة
21.الرحيبات
عدد 4 حالة جديدة
22.باطن الجبل
عدد 1 حالة جديدة
23.العمورة
عدد 2 حالة مخالطة
24.القره بوللي
عدد 11 حالة جديدة
25.بني وليد
عدد 16 حالة جديدة
26.صبراته
عدد 15 حالة جديدة
27.زوارة
عدد 7 حالة جديدة
عدد 21 حالة مخالطة
28.نسمة
عدد 3 حالة جديدة
29.ظاهر الجبل
عدد 4 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
30.وازن
عدد 1 حالة جديدة
31.الزاوية الجنوب
عدد 5 حالة جديدة
32.زلطن
عدد 5 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
33.رقدالين
عدد 4 حالة جديدة
34.الزاوية الغرب
عدد 2 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
وأشا المركز إلى أنه تم تسجيل عدد ( 247 ) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 156 حالة في طرابلس
2.عدد 14 حالة في صرمان
3.عدد 12 حالة في غريان
4.عدد 17 حالة في ترهونة
5.عدد 9 حالات في زوارة
6.عدد 11 حالة في السبيعة
7.عدد 3 حالات في مصراتة
8. عدد 5 حالات في طبرق
9.عدد 10 حالات في زليتن
10.عدد 6 حالات في الكفرة
11.عدد 2 حالة في تازربو
12.عدد 2 حالة في الزنتان
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 8 ) حالات وفاة:
1.عدد 1 حالة في العجيلات
2.عدد 1 حالة في باطن الجبل
3.عدد 1 حالة في بنغازي
4.عدد 1 حالة في ترهونة
5.عدد 2 حالة في القره بوللي
6. عدد 1 حالة في مصراته
7.عدد 1 حالة في تازربو

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغت 42712 حالة، والحالات النشطة 18043 حالة، والمتعافين 24038 حالة، والوفيات631 حالة.

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