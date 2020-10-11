مكافحة الأمراض يسجل عدد (1026) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

اعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1026) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (745) جديدة، وعدد (281) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس السبت عدد (3209) عينة، بينها عدد ( 2183 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (940) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (8) عينات

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (98) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (246) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (103) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات

8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (10) عييات

9.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (144) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات

13.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :