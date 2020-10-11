مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، ومباشرة الإنتاج في الحقل.

أكدت المؤسسة في بيان لها، توصلها إلى “اتفاق شرف” يُلزم بمقتضاه حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية مما يمكن المؤسسة من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من الحقل.

وأعطت المؤسسة، تعليماتها إلى “شركة أكاكاوس” الجهة المشغلة للحقل من أجل مباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وقالت المؤسسة، إن مسألة الترتيبات الأمنية في الحقول والموانئ النفطية قد نُوقشت في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتعهدت بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.