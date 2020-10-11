قبائل الأشراف والمرابطين والعواقير تؤكد دعمها لمبادرة عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24 – سياسة

وأكد وفدان من قبائل الأشراف والمرابطين وقبيلة العواقير، على دعمهم وتأييدهم لجهود ومبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح مع وفداً من قبائل الأشراف والمرابطين ووفداً آخر من قبيلة العواقير في مكتبه بمدينة القبة أمس السبت، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

وبحث عقيلة صالح، مع الوفدين تطورات الأوضاع في البلاد والجهود التي يبذلها للوصول إلى حل يُنهي الأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا.

وذكر المجلس، أن الوفدين أكدا دعمهم وتأييدهم لمبادرة عقيلة لإنهاء الأزمة الليبية، والتي لاقت تأييداً محلي ودولي كخيار ينهي حالة الانقسام التي تعيشها البلاد ويوقف التدخلات الخارجية بما يحفظ سيادة ليبيا وبما يحقق إرادة الليبيين في نيل حقوقهم في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار.