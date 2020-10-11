صورة لن تختفي من ذاكرة الليبيين ولن يخفي ملامح الوجع فيها الزمن

صورة لن تختفي من ذاكرة الليبيين ولن يخفي ملامح الوجع فيها الزمن "داعش" يحاول تعزيز قبضته بالإعدامات والسرقات والقتل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

الخطف والتغييب القسري منهج استخدمته الجماعات الإرهابية بلا رحمة لتظهر بمظاهرها المرعب لبث الرهبة في النفوس والذبح وقطع رؤوس البشر من أبسط أفعالهم الإجرامية لم تأخذهم رأفة أو رحمة ببشر حرم الله قتلهم إلا بالحق معتقدات هذه التنظيمات فاسدة لا تمت للدين بصلة .

كم من مغيب مجهول المصير وكم من مقطع فيدو ذبح فيه الكثيرين وليس بالضرورة ان يكونوا عسكريين أو ارتكبوا أى جرم من وجه نظر داعش، وكم من صورة ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان الليبيين لن يمحوها الزمن .

فالصورة التي التقطها تنظيم داعش للمواطن “سعد آدم الغزاي الزواوي” الذي خطف على يد تنظيم داعش الإرهابي في الرابع عشر من يناير عام 2016م، بمدينة مرادة وهو ينظر خلفه عله يجد منقذ له من قبضة هؤلاء المجرمين وما فيها من آلم وعجز، وكأنه يصرح أين دولتي، أين بلادي، أين جيشي ومن يحميني ينظر للخلف ويدرك مصيره على أيدي هؤلاء المجرمين .

بعد عام من اختطافه نشر تنظيم “داعش” الإرهابي تسجيل مرئي يظهر فيه ذبح “الزواوي” في منظر مرعب، يخلو من كل المعايير الأخلاقية والإنسانية وفصل رأسه عن جسده .

لم يذبح سعد وحده بالنوفلية، فتنظيم داعش الإرهابي ذبح ثلاثة شباب من قبيلة الزواوت بمرادة، بعد أن خطفهم فى وقت من الليل خلال حراستهم الشركة التركية المنفذة لطريق مرادة العقيلة لمسافة 150 كيلو متر وهم حراسات لشركة مدنية تقوم بتنفيذ مشروع حيوي يخدم المواطن لاعلاقة له بأي عمليات قتالية .

عثر على جثثهم ملقاة في طريق مهجور بعد بلدة النوفلية، والشباب هم سعد آدم يونس الزواوى، وخالد عبد البارى اقرين الزواوي، ومفتاح عثمان الشيخى الزواوي.