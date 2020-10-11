شركة البريقة تؤكد توفر الوقود في بنغازي وضواحيها

شركة البريقة تؤكد توفر الوقود في بنغازي وضواحيها شركة البريقة: الوقود متوفر بكميات ممتازة في خزانات الشركة وعمليات التشغيل وأمداد محطات الوقود تسير بشكلٍ اعتيادي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أمس السبت، توفر وقود البنزين في مدينة بنغازي وضواحيها بكميات ممتازة في خزانات الشركة.

وقالت الشركة في بان لها، إن عمليات التشغيل وأمداد كافة شركات التوزيع المُشغلة لمحطات الوقود تسير بشكلٍ اعتيادي وفق الخطط التنفيذية اليومية.

وأهابت الشركة، الجميع بعدم الانجرار وراء الشائعات المُغرضة مجهولة المصدر، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط للمناطق الوسطى والشرقية.