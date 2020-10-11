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كشفت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد أن مجهولين أقدموا على سرقة 400 متر ضغط منخفض على خط مرغنة بإدارة توزيع ترهونة.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” أن السرقة تسببت في انقطاع الكهرباء على مزرعة أحد المواطنين.

وكانت دائرة الإعلام في الشركة أعلنت الأيام القليلة الماضية عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1100 متر على خط المشروع القديم المغذي لعدد من المزارع .

وأأوضحت أنه تمت أيضًا سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 1800 متر على المحطة الأرضية فرحات ويغذي هذا الخط عدد من المزارع بمنطقة المشروع القديم بدائرة توزيع كعام ، مما أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.