جنائي بنغازي يضبط تاجر خمور من أصحاب السوابق

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أعلن مكتب الإعلام الأمني بمُديرية أمن بنغـازي أن قسم البحث الجنائي بمشاركة الأجهزة الأمنية بالخطة المشتركة يلقون القبض على تاجر للخمور من أصحاب السوابق متلبساً بعمليات تصنيع وبيع الخمور.

وأضاف مكتب الإعلام في المديرية أنه بعد أن ورود معلومات لأعضاء التحريات مفادها قيام شخص بتصنيع والاتجار بالمواد المُسكرة داخل مصنع متكامل للخمور بأحد المناطق تم تكليف أعضاء التحريات في قسم البحث الجنائي لجمع المعلومات حول هوية الشخص القائم على هذا النشاط غير المشروع.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أن هود رجال التحريات أسفرت بمعرفة هوية الشخص وتأكيد صحة كامل المعلومات الواردة حوله وهو من ذوي السوابق في صناعة الخمور والاتجار بها.

وتابع مكتب الإعلام الأمني أنه تم فتح محضر تحريات وفور أخذ تأشيرة النيابة العامة لمداهمة المصنع تم انتقال قوة من قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي، وتم ضبط كامل المصنع والشخص القائم عليه وبتحريز كامل المعدات وكميات كبيرة من الخمور.

وأشار مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي إلى أنه بالإستدلال مع المتهم اعترف بما نسب إليه مع اتخذت كامل الإجراءات القانونية حياله.