جنائي بنغازي يضبط تاجر خمور من أصحاب السوابق
أخبار ليبيا24
أعلن مكتب الإعلام الأمني بمُديرية أمن بنغـازي أن قسم البحث الجنائي بمشاركة الأجهزة الأمنية بالخطة المشتركة يلقون القبض على تاجر للخمور من أصحاب السوابق متلبساً بعمليات تصنيع وبيع الخمور.
وأضاف مكتب الإعلام في المديرية أنه بعد أن ورود معلومات لأعضاء التحريات مفادها قيام شخص بتصنيع والاتجار بالمواد المُسكرة داخل مصنع متكامل للخمور بأحد المناطق تم تكليف أعضاء التحريات في قسم البحث الجنائي لجمع المعلومات حول هوية الشخص القائم على هذا النشاط غير المشروع.
وذكر مكتب الإعلام الأمني أن هود رجال التحريات أسفرت بمعرفة هوية الشخص وتأكيد صحة كامل المعلومات الواردة حوله وهو من ذوي السوابق في صناعة الخمور والاتجار بها.
وتابع مكتب الإعلام الأمني أنه تم فتح محضر تحريات وفور أخذ تأشيرة النيابة العامة لمداهمة المصنع تم انتقال قوة من قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي، وتم ضبط كامل المصنع والشخص القائم عليه وبتحريز كامل المعدات وكميات كبيرة من الخمور.
وأشار مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي إلى أنه بالإستدلال مع المتهم اعترف بما نسب إليه مع اتخذت كامل الإجراءات القانونية حياله.