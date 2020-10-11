توقعات الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

أخبار ليبيا24

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد توقعات الأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة ابتداءً من اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق الشمال الغربي تشهد هذا اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة تنخخفض يوم الغد على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى الخمس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة بينما يشمل الارتفاع مناطق الشمال الشرقي يوم الغد.

وأضاف المركز أن المنطقة من رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط امطار متفرقة اليوم على الدواخل وتشمل يوم الغد المناطق الساحلية.

وأفاد أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون على مصراتة – سرت جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وأكد المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 26 – 33) م وتصل على ابونجيم إلى (36)م وتسجل انخفاضًا يوم الغد على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى الخمس.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة خاصة على بنغازي.

وبين المركز أن الرياج متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرهة مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24 – 30) م تسجل ارتفاع يوم الغد خاصة الخليج.

وذكر المركز أن السماء تكون صافية على مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة معتدلة السرعة، موضحًا أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32 – 35) م

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السماء صافية أيضًا على مناطق الكفرة – السرير – تازربو ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (31 – 34) م .