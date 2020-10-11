تسييري طبرق يبحث مع هيئة الاستثمار العسكري مشروع طريق طبرق أمساعد الدولي هيئة الاستثمار العسكري تطالب بإزالة كل العوائق أمام المشروع

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث اليوم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأحد بمكتبه مع هيئة الاستثمار العسكري مشروع طريق طبرق أمساعد الدولي بطول 140 كيلو متر.

وأكدت هيئة الاستثمار العسكري مع بلدية طبرق على إزالة كل العوائق أمام المشروع الذي سينطلق في العشرين من الشهر الجاري في حال عدم وجود أي عوائق تعيق عمل الشركة الأجنبية المنفذة لهذا المشروع.

وقام مندوبي هيئة الاستثمار العسكري بجولة ميدانية برفقة قطاع المواصلات وتخطيط المدن على الطريق من طبرق إلى أمساعد .

وطالبت هيئة الاستثمار العسكري من عمداء البلديات الثلاثة التي يمر بها الطريق وهي طبرق وبئر الأشهب وأمساعد المساعدة كلاً في نطاق بلديته .

يشار إلى أن الطريق الجديد سيكون مزدوج ويحتوي على كل الخدمات للمواطنين، عوضًا عن طريق الموت الذي حصد مئات الأرواح الجماعية والذي أباد عائلات كاملة.