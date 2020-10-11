بنغازي تحتضن المنتدى الأول للنقابات في ليبيا

أخبار ليبيا24

احتضنت، قاعة المحاضرات الرئيسية في الجامعة الدولية للعلوم الطبية في بنغازي، الأحد المنتدى الأول للنقابات المنضوية، بالشراكة مع النقابة العامة للتدريب.

وجرى خلال المنتدى الأول الإعلان عن إطلاق دورات وورش عمل تدريبية محلية ودولية.

وقال منسق العلاقات الداخلية في النقابة العامة للتدريب، خالد المسلاتي، إن المنتدى حضره رئيس النقابة العامة للتدريب حاملينها البرعصي، والنائب الأول لرئاسة النقابة، حامد الحضيري والنائب الثاني، دكتور عبدالله المنصوري، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نيرمين الشريف، ومستشار الاتحاد، ناجي الشريف.

وأضاف، المسلاتي، أن المنتدى شارك فيه عدد من النقابات على مستوى ليبيا، ومشاركات دولية في إثراء المنتدى من قبل السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، أستاذ مصطفى التليلي، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل، أستاذ بلال الملكوي، مضيفاً أنه تم الإعلان عن إطلاق دورات وورش عمل تدريبية محلية ودولية.