بحث تبادل النشاط الرياضي بين نادي الصقور ي ونادي الإسماعيلي الاتفاق على إقامة عدد من الدورات التدريبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام نادي الصقور الرياضي في طبرق بإرسال مندوبه جمال مهلهل إلى نادي الإسماعيلي المصري .

وقد عقد مهلهل عدة اجتماعات مع إدارة نادي الإسماعيلي المصري من أجل التوأمة بين الناديين وتبادل الخبرات الرياضية .

وأكد مهلهل – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه تم الاتفاق على إقامة عدد من الدورات التدريبية لعدد من مدربين نادي الصقور بمدينة الإسماعيلية .

وقال إنه ستكون هنالك مباراتين وديتين مع نادي الإسماعيلي قبل انطلاق النشاط الكروي في مصر نهاية الشهر القادم.

وقد التقى مهلهل مع نائب رئيس نادي الإسماعيلي محمد كيليا، وسلمه رسالة رسمية من نادي الصقور.

يشار أن نادي الصقور والنادي الأهلي بنغازي قد شاركا في بطولة الصداقة العربية الأولى في الإسماعيلية في عام 1989.