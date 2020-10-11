الداخلية تعلن الإفراج عن سبعة هنود اختطفوا في بلدة الشويرف الشهر الماضي

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، ليل الأحد، الإفراج عن سبعة عمال هنود كانوا مختطفين من قبل عصابة إجرامية في منطقة الشويرف بغرب ليبيا، مؤكدة أن الرهائن وصولوا إلى مديرية أمن الهلال النفطي في البريقة.

وأفادت الوزارة، أن الإفراج عن المختطفين جاء بعد جهود مضنية للإفراج عنهم، مشيرة إلى أن سبعة مهندسين وفنيين تابعين لشركة الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول النفطية.

والجمعة أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اختطاف سبعة من مواطنيها في بلدة الشويرف، الشهر الماضي، وأنها تجري اتصالات مكثفة مع السلطات المحلية لتأمين إطلاق سراحهم.

وأفادت الخارجية الهندية، بأن الرعايا السبعة اختطفوا في 14 سبتمبر الماضي، أثناء توجههم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم، لافتًا إلى أن المختطفين كانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات نفطية.

وأكدت أن السفارة الهندية في تونس تتواصل مع السلطات في ليبيا، والمنظمات الدولية العاملة هناك، لطلب مساعدتها في إنقاذ الرعايا الهنود.