الترهوني: مباراة جزر القمر في موعدها ونسعى لمواجهة السودان وديًا

أخبار ليبيا24- خاص

يواجه المنتخب الليبي لكرة القدم نظيره جزر القمر وديا اليوم الأحد في تونس وذلك استعدادا لخوض تصفيات أمم أفريقيا.

وأكد كمال الترهوني مدير المنتخب الليبي لكرة القدم أن مباراة جزر القمر الودية ستقام في موعدها اليوم الأحد على تمام الساعة 3 مساء بتوقيت تونس على أرضية ملعب المنزه.

وأضاف الترهوني لـ”أخبار ليبيا24 “بعثة المنتخب الليبي أجرت مسحة طبية هي الثانية والحمد لله النتائج كانت سلبية”.

وختم مدير المنتخب الليبي لكرة القدم :”نسعى لإقامة مباراة ودية أخرى والاحتمال هو مواجهة منتخب السودان وديا يوم 15 من هذا الشهر”.

وكان المنتخب الليبي لكرة القدم قد دخل معسكرًا إعداديًا خارجيًا في تونس الأسبوع الماضي وبدأ المعسكر في مدينة سوسة ومن ثم انتقل المنتخب إلى تونس العاصمة.

وألغت السلطات التونسية مباراة المنتخب الودية التي كان من المنتظر أن تقام خلال اليومين الماضيين بسبب تفشي كورونا في تونس.