البعثة الأممية ترحب برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي

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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، مؤكدة أن عودة استئناف إنتاج النفط في أكبر حقول النفط الليبية يعود إلى تحسّن الوضع الأمني بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لاسيما تلك التي عقدت بالغردقة في مصر.

وأكدت البعثة، على أن ضمان الاستفادة من موارد ليبيا النفطية من دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط مصلحة وطنية مشتركة.

وقالت، إن هذا القرار يعكس أيضًا المناخ البناء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الفرقاء الليبيين وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وحقل الشرارة يعد من أهم الحقول في ليبيا من الناحية الإستراتيجية، لاسيما وأنه ينتج 300 ألف برميل من النفط يوميا، كما أن الاحتياطيات المؤكدة للحقل تبلغ نحو 3 مليارات برميل نفط تقريبا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، أنها توصلت إلى “اتفاق شرف” بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

وقالت إنها تعلن عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد وقد أعطيت التعليمات إلى المشغل شركة أكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.