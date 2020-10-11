استشارية درنة تحذر من عودة المناسبات والازدحام في المقاهي والمصايف

استشارية درنة تحذر من عودة المناسبات والازدحام في المقاهي والمصايف

أخبار ليبيا24

حذرت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة اليوم الأحد من عودة المناسبات الاجتماعية والازدحام في المقاهي والمصايف.

وأشارت اللجنة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” إلى أنه لوحظ في الآونة الاخيرة عودة المأتم والأفراح والمقاهي والمصايف مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقعت اللجنة الاستشارية الطبية بحدوث موجة ثانية من كورونا، خصوصًا مع قرب دخول فصل الشتاء.

وشددت اللجنة الاستشارية الطبية على ضرورة التنبيه بإيقاف إقامة المناسبات الاجتماعية المختلفة والابتعاد عن التجمعات في المقاهي والمصائف حفاظاً على الوضع الوبائي بالمدينة ومنع تفشي هذا الفيروس.