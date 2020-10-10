مرغم: السراج يدعم الثورة المضادة وماقاله الكبير كارثي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، وعضو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمد مرغم، إن الحوارات السياسية بين مجلسي الأعلى للدولة الاستشاري والنواب المنعقد في طبرق، التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية؛ لبحث آلية تقاسم المناصب السيادية، خيبت ظنهم.

ورأى مرغم، في لقاء مع برنامج “في أسبوع” على قناة التناصح – الداعمة للجماعات الإرهابية – أن دخول “الاستشاري” في حوارات مع مجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح، بمثابة حقنة إنعاش، واعتراف به كطرف وحيد لاستكمال تطبيق مقررات الاتفاق السياسي، معتبرا أنه خطأ استراتيجي كبير لأنه تجاوز لأغلبية أعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس.

كما اعتبر أن حوارات “الاستشاري” مع “نواب طبرق” بمثابة خذلان للأعضاء المجتمعين في طرابلس، بعدما تركوا “استبداد” خليفة حفتر في طبرق، وذهبوا إلى العاصمة، على حد تعبيره، قائلا “الآن، الفرصة كانت متاحة لما يسمى بمجلس الدولة بأن يسحب البساط والاعتراف الدولي من عقيلة وتوجهه الانقلابي وإعطاءه لمجلس نواب طرابلس”.

وأضاف “في العام 2015م، لو كان لدينا هذا العدد من أعضاء مجلس النواب طرابلس، ما ذهب نوري بوسهمين لمقابلة عقيلة صالح حتى في مالطا”، معتبرا هذه الحوارات جريمة في حق الاتفاق السياسي، لاسيما أن رئيس نواب طبرق لا يعترف باتفاق الصخيرات، متسائلا شخص لا يعترف بالاتفاق السياسي، فبأي منطق تحاوره في شأن تنفيذ مواد فيه الاتفاق؟

وذكر “هذه الطريقة في التفكير عقيمة، جرتهم إلى التضحية بالمؤتمر الوطني العام، والآن تجرهم التضحية بأعضاء مجلس النواب الذين قاطعوا طبرق ولم يذهبوا إليها”، مُدينا تجاوز أعضاء مجلس النواب في طرابلس من حوارات بوزنيقة.

وحول إمكانية القبول بالمحاصصة في تقسيم المناصب السيادية مؤقتا لتوحيد البلاد، قال “مسألة إعادة توزيع الثروة عبارة عن عناوين وهمية لضمان حصة الانقلاب الذي عجز عن التمويل، بعدما جفت الموارد التي أتت من الإمارات والسعودية”، مضيفا “المصرف المركزي في البيضاء يوزع الإيرادات والمصروفات من خلال الترتيبات المالية، التي تعد خارج القانون، ويريدون الآن حصة لتمويل الانقلاب والحملة على طرابلس”.

وواصل “الأموال التي طبعها علي الحبري محافظ مركزي البيضاء المقدرة بـ60 مليار، وصرفهم لم يحسنوا أبدا من معيشة الناس، منهم 6 مليار قرض للقيادة العامة لحفتر، كما أن عقيلة قالها بنفسه إنه وحفتر واحد”، مستطردا “طالما جاءتنا كتلة مهمة من مجلس النواب إلى طرابلس وعقدوا اجتماعهم في العاصمة، نسحب الاعتراف بأي جسم آخر يسمى مجلس أو رئاسة مجلس نواب، ولا نتعامل إلا مع هذا ونفرضه على العالم”.

واستنكر تناقض “الاستشاري” الذي صرح رئيسه وأعضاؤه منذ البداية بأنهم سيعملون على إعادة الشرعية لطرابلس والآن يتحاورون من نواب طبرق وتركوا القوة الحقيقية، وفقا لقوله، معتبرا أن ذلك خلالا وسوء تفكير وغياب الاستراتيجية، متهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بدعم “الثورة المضادة”، لافتا إلى تجهيز مرحلة مقبلة يكون فيها حفتر أقرب إلى طرابلس.

وحول إحاطة محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير أمام مجلس نواب طرابلس وغيرها من جلسات الاستماع التي يعقدها المجلس، أعرب عن أمله في أن يستطيع المجلس محاسبة الحكومة والوزراء وإمكانية عزلهم، متطرقا إلى اتهام الكبير لوزير مالية الوفاق فرج بومطاري باستنزاف أموال وموارد الدولة، ويرى ضرورة محاسبته وسحب الثقة منه.

واتهم السراج بتمهيد المسرح بشكل مباشر أو غير مباشر لاقتراب حفتر من العاصمة بتمكين أركان الفساد وإبعاد الصالحين، وفق قوله.

وحول الاتهامات التي توجه للكبير، لم يستبعد مرغم أن إحاطته أمام مجلس نواب طرابلس جاءت بعدما شعر بتهديد منصبه، خصوصا بعد تفاهمات بوزنيقة التي أعطت المنطقة الشرقية أحقية اختيار المحافظ الجديد، إلا أن استدرك بقوله “الكلام الذي قاله الكبير مدعوم بالأرقام والوثائق، منها 180 مليار خسائر جراء إغلاق النفط”.

وأشار إلى ما أعلنه الكبير عن وجود 24 مليار صكوك مردودة، معتبرا أن الأمر كارثي، ويعد فقدانا للثقة من المواطنين في المصرف المركزي، مخاطبا الكبير بضرورة وضع حل لبومطاري، على اعتبار أنه يستنزف موارد الدولة بشكل ممنهج، متابعا “لا أزكي الصديق الكبير، لكن الكلام الذي قاله أراه كارثي وناقوس خطر على الاقتصاد وحالة المواطن الليبي”.

وطالب سلطات وهيئات المنطقة الغربية بتوحيد نفسها وعدم الالتفات لعقيلة صالح أو الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، رافضا اقتراحات المجتمع الدولي بنقل المصرف المركزي إلى المنطقة الشرقية، ونقل العاصمة والسلطة الإدارية إلى سرت.