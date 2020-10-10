مالطا تحتضن اجتماعًا ليبيًا

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عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وآخرون من مجلس النواب، اجتماعًا في مالطا، كجزء من محادثات الحوار الجارية في ليبيا، بحسب ما نشرته صحيفة “مالطا تايز” المالطية.

وقالت الصحيفة، الجمعة، إن مجموعة من السياسيين الليبيين التقوا في مالطا، وباتوا قريبين من الحل بعد مباحثات السلام هنا.

ونقلت الصحيفة، عن عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد العزيز طاهر خريبة، قوله، إنهم التقوا في مالطا لأنها حيادية، مؤكدًا عدم وجود أي شيء أفضل من لقاء الليبيين من أجل أيجاد حل لمشاكلهم.

وأضاف، أن “التدخل من الأطراف الأخرى يمكن أن يجعل المشكلة أكثر تعقيدا. اخترنا مالطا لأنها دولة محايدة وفتحت دائما ذراعيها للحوار الليبي”.

بدوره، أعرب عضو مجلس النواب في طرابلس، مصعب العبدي، عن سعادته للمحادثات في مالطا، معتبرًا أن المشكلة الرئيسية للأزمة الليبية تتمثل في التدخل الخارجي.

ونقلت “مالطا تايمز” عن وزير الخارجية المالطي أيفاريست بارتولو، قوله: “هذه المبادرة، تجري في ضوء الجهود بقيادة الأمم المتحدة، ويجب على السياسيين الليبيين العمل سويًا من أجل بناء ليبيا من جديد”.

وأضاف: “أرادوا الاجتماع في مالطا لأنهم رأوها محايدة، فمالطا تريد السلام والاستقرار في ليبيا”، مشددًا على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة ومسار برلين أي مبادرة من أجل السلام في ليبيا.

وقالت الصحيفة، إن وزير الخارجية المالطي، دعا النواب الليبيين إلى “ضرورة بناء البلد والوحدة الوطنية مجددًا”.

وأضاف بارتولو، إن أي مبادرة للسلام والوحدة في ليبيا يجب أن تسترشد بعمليات الأمم المتحدة وبرلين، ولا ينبغي لأي مبادرة أن تعطل وتفسد العمل الدقيق والصعب الذي أدى إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه والملاحظ وإنهاء معاناة الشعب الليبي.