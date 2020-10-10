صنع الله: الوطنية للنفط الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في ليبيا

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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم السبت إن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً و تكريرا و تصنيعا وتصديراً وتسويقاً.

وأضاف صنع الله خلال استقباله عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي أن العاملين في قطاع النفط قرابة الـــ 65 ألف موظف من مهندسين وتقنيين وفنيين متخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة النفطية، وهي تمثل جميع أطياف الشعب الليبي في كامل ربوع البلاد.

وتابع رئيس مجلس الإدارة :”لنا علاقات نفطية كبيرة مع الشركات الأوربية النفطية الرائدة، وباستقرار قطاع النفط وليبيا ستستقر جميع دول المنطقة، و من بينها دول الاتحاد الأوروبي، حيث تربطها بليبيا علاقات اقتصادية قوية تمتد إلى الــ 500 عام”.

وشدد صنع الله على ضرورة إبعاد المؤسسة عن أية تجاذبات سياسية، كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل، و يجب أن تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللأجيال القادمة.

وواصل رئيس مجلس الإدارة :” بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز عدد من التحديات والعقبات الكبيرة، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي من خلال تأمين الحدود الجنوبية”.