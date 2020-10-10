ريال مدريد يطلب المساعدة من الظاهرة رونالدو

طلب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز مساعدة من الظاهرة رونالدو رئيس نادي بلد الوليد، بشأن إقامة مباريات الميرنجي في الليغا خلال الموسم الحالي.

وجاء طلب بيريز أن يلعب ريال مدريد، مبارياته في الليغا، على ملعب “زوريلا”، حال تم فرض الحظر على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذا الطلب جاء بسبب إعلان الطوارئ في مدينة مدريد بسبب كورونا، أمس الجمعة، لمدة 15 يومًا، مما يعني احتمال منع الميرنجي من خوض المباريات على ملعبه.

وأوضحت التقارير أنه لا توجد مشكلة حتى الآن بشأن خوض نادي العاصمة الإسبانية، مباراته القادمة أمام قادش في الجولة السادسة على ملعبه وقد تظهر الأزمة في المواجهات التالية.