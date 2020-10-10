روسيا تدعو لتعيين مبعوث أممي جديد لليبيا

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أعربت روسيا عن قلقها من تأخر الأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام في ليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن “الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين في تجاوز عواقب الأزمة السياسية والعسكرية المدمرة، يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية”.

وأضافت، “بهذا الصدد لا يمكن ألا يدعو للقلق التأخير غير المبرر في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بدلا من غسان سلامة”.

ولم تعين الأمم المتحدة ممثلًا جديدًا للأمين العام، خلفًا للمثل المستقيل غسان سلامة الذي استقال من منصبه في مارس من هذا العام،