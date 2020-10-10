خارجية فرنسا: مبادرات رعاية النقاشات السياسية الليبية ضرورية للخروج من الأزمة

أخبار ليبيا24

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت أن المبادرات الخاصة ببلدان المنطقة لرعاية نقاشات سياسية شاملة في ليبيا تعد ضرورية لإيجاد مخرج من الأزمة.

وأضافت الناطقة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في أول تعليق لها على مشاورات بوزنيقة أن الحل للصراع الليبي سيكون سياسيًّا، ولا يمكن أن يكون الحل عسكري.

وأكدت الناطقة الفرنسية أن دور باريس يعتبر هاما و ضروريًّا، وبإمكانه لعب دورا مهمًا في استقرار ليبيا على عكس التدخلات الخارجية الأخرى .

وتابعت الناطقة أن دول الجوار هي المعنية بالمخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، مثنية على جهود الدولة المغربية في عودة العملية السياسية في ليبيا، وذلك بتسهيل الحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة.

وتوج اجتماع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب مساء الثلاثاء، في بوزنيقة المغربية بالتوقيع على محضر اتفاق بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، حيث ينتظر من المجلسين المضي في تنفيذها، واختيار مَن يتولون قيادة المناصب السبعة.

ودعا الوفدان المجتمع الدولي إلى دعم مسار بوزنيقة، مؤكدين أن المشاورات جرت في أجواء إيجابية ومتفائلة، وهو ما أدى إلى توحيد الرؤى بخصوص المناصب السيادية السبعة.