بن شرادة : 250 ألف مسلح من دول الجوار في الجنوب الليبي

بن شرادة : 250 ألف مسلح من دول الجوار في الجنوب الليبي بن شرادة : بعض من هؤلاء المسلحين تقاضوا مرتباتهم من وزارة الدفاع

أخيار ليبيا 24 – متابعات

حذر عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري سعد بن شرادة من حدوث الكثير من التغيرات الديموغرافية في الجنوب الليبي، مؤكدا أن خطورة ذلك في تواجد مسلحين أجانب مسيطرين بقوة السلاح.

وذكر شرادة في حديث له مع وكالة”سبوتنيك” الروسية أن نحو 250 ألف مواطن من دول الجوار سكنوا في الجنوب الليبي، وأن الآلاف من هذه المجموعات تقاضوا مرتباتهم من وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن هذه المجموعات تسيطر على الجنوب بقوة السلاح التي تم تسليحهم بها من الداخل الليبي.

وتابع أن الخطورة تكمن في المسلحين الذين يسيطرون على المشهد هناك، موضحا أن توطين الأفارقة في الجنوب غير وارد.

وسبق وكشفت مصادر عسكرية رفيعة من الجنوب الليبي، أن الجماعات الإرهابية بدأت تنظم صفوفها، مستعينة بالمهربين لتوفير سيارات الدفع الرباعي التي عادة ما تستخدم في الأنشطة الإرهابية.

وذكرت المصادر، إلى أن المرتزقة التشاديين الموالين لحكومة الوفاق، استفادوا من شراء هذه السيارات لترتيب صفوفهم بمناطق “حوض مرزق وأم الأرانب والقطرون في الجنوب الليبي”، حيث ينشط تنظيم داعش.

وتشهد مناطق الجنوب الغربي للبلاد، خروقات أمنية نتيجة تسلل بعض العناصر الإرهابية التي تم جلبهم من تركيا لأغلب القرى الواقعة في الصحراء الجنوبية حيث وجدت حاضنة لهم بفضل سيطرة المرتزقة التشاديين الموالين لمليشيا حكومة الوفاق.