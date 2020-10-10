بلديات المنطقة الوسطى والغربية تبحث حلول أزمة الكهرباء

أبار ليبيا24

ناقش عمداء وممثلي البلديات، ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية أزمة الكهرباء وسبل الوصول لحلول لها وذلك في اجتماع عقد اليوم السبت بمقر ديوان بلدية مصراتة.

وتناول الاجتماع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، والحلول الممكنة لهذه الأزمة وخلص الاجتماع بتوصيات أهمها عقد اجتماع طارئ لعمداء البلديات مع المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وزير الداخلية، ووزير التخطيط، ووزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وشكل عمداء وممثلي البلديات، ورؤساء المجالس التسييرية لجنة من الحاضرين للاجتماع يتم من خلالهم التواصل مع المجلس الرئاسي للتنسيق في عقد هذا الاجتماع الطارئ.

وخرجت مظاهرات في العاصمة طرابلس، وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على الانقطاعات المستمرة للكهرباء التي تزيد على 10 ساعات يوميا.

وتعاني ليبيا في منذ عام 2011 من قصور في الخدمات خاصة الكهرباء، دون إيجاد حلول حقيقية للأزمة، إلا أن هذه الأزمة زادت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.