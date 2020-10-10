السراج يقبل أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج صباح اليوم السبت تسعة سفراء جدد لدى ليبيا.

وثمن السراج خلال احتفالية حضرها وزير الخارجية محمد سيالة مواقف دول السفراء الجدد الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية الذي يفضي إلى دولة مدنية ديمقراطية.

وأعرب السراج عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات التعاون ، والمساهمة في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

وأكد السفراء المعتمدون في كلمات بالمناسبة على أن الحل للازمة الليبية لن يكون إلا سياسيًا مستبعدين الحل العسكري، وعلى دعم بلدانهم لجهود رئيس حكومة الوفاق الوطني لتحقيق السلام والاستقرار.

وكان السراج تسلم أوراق اعتماد السفير كريستوف مينبورغ سفيراً لجمهورية النمسا، والسفير فرانشيسكو خافيير سفيراً فوق العادة ومفوضا لمملكة إسبانيا، والسفير خوسيه ساباديل سفيراً فوق العادة ومفوضاً للاتحاد الأوروبي، والسفير أسعد العجيلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية، والسفيرة جولي بروزان سفيرة غير مقيمة لمملكة الدنمارك، والسفيرة آنا بلوك مازويير سفيرة غير مقيمة لمملكة السويد، والسفير كريستوف دي باسو سفيرا فوق العادة غير مقيم لمملكة بلجيكا، والسفير بيكا هوكا سفيراً غير مقيم لجمهورية فنلندا، والسفيرة لينا ناتاشا لسيند سفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج.