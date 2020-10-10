الخارجية الروسية : لا مبرر لتأخير تعيين خليفة لسلامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه لا يوجد مبرر لعدم تعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حتى الآن، معربة عن قلق موسكو إزاء هذا التأخير.

زاخاروفا وذكّرت في تصريح صحفي لها، نقلته وكالة “سبوتنيك”، أن الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين في تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمرة والدموية يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية.

وأضافت أن في هذا الصدد فإن التأخير غير المبرر في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بدلاً من غسان سلامة، الذي ترك منصبه في مارس من هذا العام، أمر يدعو للقلق.

وأعلن غسان سلامة، في الثاني من مارس الماضي، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إعفائه من مهمته في ليبيا، آملاً تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال سلامة، في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “سعيت لعامين ونصف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”.

وعمل غسان سلامة مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة في ليبيا منذ يونيو عام 2017م، وكان ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003م، وكاد أن يلقى مصرعه في حادثة تفجير مبنى الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.