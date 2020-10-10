الاتفاق في موسكو على وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

الاتفاق في موسكو على وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

أخبار ليبيا24

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ حيز التنفيذ بعد محادثات بين أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا.

وأعلن، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر.

ولم يتضح إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار، وأوضح لافروف، أن وقف النار يأتي لتبادل الأسرى وجثث القتلى بين الطرفين، لافتًا إلى أنهما اتفقتا أيضا على بدء محادثات جوهريّة.

وقال لافرورف، إن تلك المحادثات ستعقد تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في مجموعة مينسك الأوروبية.

وانطلقت الجمعة، المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن نزاعهما حول إقليم ناغورنو كاراباخ في العاصمة الروسية موسكو.