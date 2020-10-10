الاتحاد الأوروبي: إنهاء الأزمة في ليبيا مرهون بالانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، تقديم رئيس بعثته لدى ليبيا وسفراء النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج أوراق اعتمادهم إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس مع السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأشار البيان إلى أن السفراء تحدثوا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه وكذلك النرويج، مؤكدين على أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي.

وحسب البيان، شدد السفراء مُجددًا في اجتماعاتهم في طرابلس على أن الاتحاد الأوروبي متحد وراء عملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في ليبيا، مضيفين أن ذلك لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأوضحوا أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، مجددين دعوتهم لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وتابع السفراء وفق ما أورده البيان أنهم في سبيل تحقيق هذه الغاية، أعربوا عن أنهم يتوقعوا حضور جميع الممثلين المدعوين إلى الاجتماع القادم، وواصلوا الحث على بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على جميع المستويات في العملية السياسية الجارية.

كما أكدوا أيضًا على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكنًا إلا من خلال المحادثات، مرحبين بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومتوقعين من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وأردف السفراء أنهم جددوا دعمهم لجميع جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الليبية في قطاع الأمن ولا سيما في سياق التسوية الشاملة، موضحين أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتكثيف مشاركته في هذا الصدد، وسينظر في أي طلب لتقديم الدعم لآلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ولفتوا إلى أنهم رحبوا بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، وحثوا محاوريهم على المضي قدمًا دون مزيد من التأخير في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.

وحسب بيان الإتحاد الأوروبي، أظهر السفراء استعدادهم لمواصلة دعم هذه الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لعملية برلين، التي يشترك الاتحاد الأوروبي في رئاستها.

وناقشوا أيضا عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى قيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع تهريب النفط، وأن هذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.

وتطرقوا إلى تجديد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكيد على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود القضائية البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن ان تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة.

وأشار السفراء إلى أن الاتحاد الأوروبي، كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وأبدوا قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني، والذي تفاقم بسبب التدهور المتسارع في انقطاع الكهرباء، والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة الكوفيد-19 في ليبيا، مُشددين مجددًا على التزامهم بمساعدة ليبيا في مواجهة هذه التحديات.

وقام السفراء بحث محاوريهم على وضع حد للاحتجاز التعسفي بشكل عام، والمهاجرين واللاجئين بشكل خاص، معربين عن استعدادهم للمساعدة في إيجاد بدائل للاحتجاز والعمل على اتباع نهج شامل لإدارة الهجرة.

كما ناقشوا أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ودعم عمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتسهيل وصولها، متطرقين إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم التحقيقات الجنائية في الجرائم المرتكبة في ترهونة لتحديد الضحايا وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفين أنهم اليوم في اليوم العالمي/الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، طالبوا بتطبيق وقف اختياري لعقوبة الإعدام بغية إلغائها بشكل نهائي.

واختتم البيان بأن السفراء أكدوا التزامهم بدعم الشعب الليبي، مشيرين إلى أن البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي للاستجابة لجائحة الكوفيد-19، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا تبلغ حاليًا 480 مليون يورو، وإن حضورهم المشترك اليوم لهذا الحدث هو دليل على رغبتهن في تعزيز وجودهم ونشاطهم في ليبيا ومن أجل الليبيين.