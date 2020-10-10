الأهلي بنغازي يطالب بالتدخل لحل مشكلة لاعبه

أخبار ليبيا24

طالبت إدارة نادي الأهلى بنغازي وزارة الخارجية الليبية وسفارة ليبيا في الجزائر، التدخل بشكل عاجل لتمكين اللاعب عبد الله العرفي من العودة إلى ليبيا.

وناشدت إدارة نادي الأهلي في خطاب لها ، الجهات المسؤولة بالتنسيق مع دولة الجزائر لعودة اللاعب لوطنه وناديه وأسرته.

وكان العرفي قد علق في الجزائر بعد إغلاقها منافذها الحدودية، وتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.

وانتهت إعارة العرفي مع شباب قسنطينة الجزائري، بعد أن خاض تجربة احترافيه لم يكتب لها النجاح و ينتظر التحاق اللاعب بفريقه الأهلي بنغازي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا .