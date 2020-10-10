أنصار الشريعة وأضغاث أحلام السيطرة على بنغازي

أخبار ليبيا24

يُعرّف الحُلم على أنه وسيلة تلجأ إليها النفس لإشباع رغباتها ودوافعها المكبوتة التي عادة ما يكون إشباعها صعبا في الواقع، حيث يرى الفرد دوافعه قد تحققت في صورة حدث أو موقف، ومن بين الأحلام ما يسمى بـ “أضغاث الأحلام” وهي عبارة عن أحاديث تجرى داخل النفس يرغب صاحبها بشيء ما ويتمنى أن يتحقق هذا الأمر، وعادة ما تكون غير منطقية.

ومنذ زمن ليس ببعيد، حاولت الجماعات الإرهابية عقب أحداث 2011 في ليبيا، تحقيق أحلامها الواهية من خلال حلم السيطرة والنفوذ على البلاد، وتحويلها إلى دويلة لإشباع رغباتها المكبوتة، غير أنها تلك الأحلام كانت مجرد سراب.

وقبل سبع سنوات، أعلن زعيم جماعة “أنصار الشريعة” في ليبيا أن الجماعة الإرهابية، تأمل في إحكام سيطرتها على بنغازي، حيث قال محمد الزهاوي، في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 10 أكتوبر 2014، إن المعركة في بنغازي ستنتهي في الأيام المقبلة.

وأضاف “بنغازي صبرت كثيرًا جدًا، ولكن قريبًا ينتهي هذا النزيف وتعود بنغازي كما عهدناها وأفضل في ظل أبناء يحمونها، لا نريد أن تنقل هذه المعارك إلى مدن أخرى”.

و”أنصار الشريعة”، هي عبارة عن ميليشيا مسلحة تأسست في شهر أبريل من عام 2012 بعد نهاية الثورة الليبية بشهور وتدعو إلى “تحكيم الشريعة الإسلامية” حسب مزاعمها.

وأعضاء هذا التنظيم، ليسوا جميعًا من الليبيين، حيث إن غالبيتهم أتوا من بلدان مجاورة وخاصة من حملة الجنسية التونسية، كما أنه لا يرفع “العلم الوطني الليبي” ويستبدله بالعلم الذي اشتهر به تنظيم القاعدة.

وقد اتهم “أنصار الشريعة” بتورطها في عدد من الهجمات وعمليات الاغتيال في ليبيا ومن بينها الهجوم على البعثة الديبلوماسية الأمريكية في بنغازي، والذي أسفر يوم 11 سبتمبر 2012 عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة من أعضاء البعثة.

وقد جرى تصنيفها، من قبل الولايات المتحدة، في 10 يناير 2014 بفرعيها في درنة وبنغازي كمنظمة إرهابية، كما جرى إدراجها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على لائحة الإرهاب في 20 نوفمبر 2014.

وفي عام 2014، خاضت قوات الجيش الوطني حربا ضد المجموعات المتطرفة، ومن بينها أنصار الشريعة، في عملية عسكرية بمساندة أهالي بنغازي والمناطق والمدن المجاورة لها في عموم شرق ليبيا.

وقد لقي زعيم تنظيم أنصار الشريعة، محمد الزهاوي، مصرعه خلال المواجهات، إثر إصابته في منطقة بنينا شرقي بنغازي.

واستمر قتال، تلك الجماعات الإرهابية، الدخيلة فكريًا وعقائديًا على المجتمع الليبي، لنحو ثلاث سنوات، حتى استطاع الجيش الوطني من تحقيق النصر عليها ودحرها إلى خارج المدينة ومطاردها إلى مناطق أخرى بعيدة عن بنغازي.

وقد أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، يوم 6 يوليو2017 عن “تحرير بنغازي من الإرهابيين”، وذلك بعد كفاح طويل قدم فيها الليبيون تضحيات كثيرة لتطهير بلادهم من تلك الجماعات الدخيلة.

وفي كلمة متلفزة، قال حفتر: إن “النصر تحقق بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية”. “هذا النصر يأتي ليعيش المواطن كريما وسيدا”.

وأضاف، أن الجيش “قدّم قوافل شهداء منتصبي القامة مرفوعي الرأس في ساحات الشرف”، وأنه حان الوقت لـ”تدخل بنغازي عهدًا جديدًا من الأمن والسلام، والتصالح والوئام، والبناء والعمار، والعودة إلى الديار”.

لقد استغلت الجماعات المتطرفة حالة الانفلات الأمني وانهيار مؤسسات الدولة التي حدثت في ليبيا عقب أحداث الثورة في فبراير 2011 لإحكام السيطرة عليها، وقد نفذت لتحقيق أحلامها الزائلة ممارسات بشعة تجاه الشعب الليبي، الذي كان يطمح من خلال الثورة إلى بناء دولته التي يحلم بها، غير أن أحلامها اصطدمت بالواقع الرافض لها.