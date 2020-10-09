25 ألف طن من الزيت الثقيل من رصيف البريقة بطبرق إلى الخمس

25 ألف طن من الزيت الثقيل من رصيف البريقة بطبرق إلى الخمس مصفاة طبرق تعود إلى كامل طاقتها التكريرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست اليوم الجمعة الناقلة النفطية “ARIN” على رصيف شركة البريقة في طبرق لشحن 25 ألف طن متري من وقود الزيت الثقيل في طريقها إلى ميناء الخمس .

مصدر مسؤول في مصفاة طبرق قال – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن شحنة الزيت الثقيل المتجه للخمس هي أحد منتجات مصفاة طبرق لتكرير النفط التابعة لشركة الخليج العربي للنفط .

المصدر أوضح أنه بعد تصدير هذه الشحنة من الزيت الثقيل والشحنة السابقة من النافتا الخفيفة عادت مصفاة طبرق اليوم الجمعة إلى كامل طاقتها التكريرية 20 ألف برميل من المنتجات النفطية يومياً .

وذكر أن مصفاة طبرق تنتج غاز الطهي والديزل والكيروسين والذي يتم شحنه إلى مستودع شركة البريقة بمدينة طبرق، أما الزيت الثقيل فيتم تسويقه محلياً وخارجياً.

وتابع أن النافتا الخفيفة فنقوم بتصديرها عن طريق رصيف شركة البريقة بطبرق، وهذه المادة تدخل في صناعة بنزين السيارات والإيثيلين .

المصدر أشار إلى أن مصفاة طبرق بإنتاجها للديزل والكيروسين تساهم مساهمة كبيرة في تغطية السوق المحلي لحل المختنقات أمام المواطنين.

يشار أن مصفاة طبرق لتكرير النفط والتابعة لشركة الخليج العربي للنفط تم افتتاحها عام 1986 وتديرها عناصر وطنية بالكامل وتنتج 20 ألف برميل يومياً.