لقاء وجيز بين وزيرا خارجية اليونان وتركيا

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عقد وزيرا خارجية تركيا واليونان، الخميس، في براتيسلافا، أول اجتماع بين البلدين منذ بدء التوتر بينهما حول عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، التي تجريها تركيا.

وقال وزير خارجية اليونان، نيقوس دندياس، في تغريدة على تويتر، إنه التقى بنظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول اللقاء.

ونشر دندياس، صورة تجمعه مع أوغلو وهم يجتمعان على طاولة صغيرة، على هامش منتدى “غلوبسيك” الدولي لعام 2020، الذي ينظمه مجمع التفكير “غلوبسيك” ووزارة الشؤون الخارجية في سلوفاكيا.

وجاءت هذه الخطوة من قبل تركيا، بعد تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة، إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الوزيرين ناقشا “القضايا الثنائية والإقليمية” دون الخوض في مزيد من التفاصيل.