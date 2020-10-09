عقوب يوجه باتخاذ الترتيبات اللازمة لمكافحة حدوث موجة ثانية من كورونا 

أخبار ليبيا24

وجه وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والاحترازية لمكافحة وباء كورونا ولتجنب حدوث موجة ثانية.

وأوضحت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن هذا الإجراء بعد فتح الأجواء للرحلات الدولية المغادرة والقاصدين الدولة الليبية عبر المطارات.

وأضافت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة أن توجيهات وزير الصحة تهدف للتأكيد والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المطبقة ونقاط التعقيم، إضافة لمتابعة مكتب الحجر الصحي والاطلاع على جميع الإجراءات والفحوصات الطبية التي تتم على جميع الركاب والمسافرين بالمطار.

وأفادت الإدارة أن وزير الصحة أكد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة المعايير والضوابط اللازمة لحماية كل من المسافرين والعاملين لمواجهة حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا المستجد خاصة في ظل مرحلة عودة العمل بكامل القوة.

وأشارت الإدارة إلى أن تطبيق كافة هذه المعايير والضوابط من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالقطاع والتي تضعها الوزارة في مقدمة أولوياتها.

وبينت إدارة اﻹعلام بوزارة أن وزير الصحة طالب كافة مديري مكاتب الرقابة الصحية التنسيق مع وزارة الصحة لاستلام ما يلزم من مستلزمات الطبية لمكافحة هذه الجائحة والاستعداد الكامل لتجنب حدوث موجه الثانية.