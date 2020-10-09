بعد محاكمات عادلة..الإفراج عن 82 متهمًا في قضايا إرهاب ترسيخًا لدولة القانون

بعد محاكمات عادلة..الإفراج عن 82 متهمًا في قضايا إرهاب ترسيخًا لدولة القانون

أخبار ليبيا24

منذ أن سيطرة الإرهابيين على بعض المدن والمناطق في ليبيا أشاعوا القتل والإجرام بكافة أنواعه وأشكاله، استعملوا كل الأساليب البشعة في القتل والتصفية لكل خصومهم ممن أعلنوا رفضهم للإرهاب والإرهابيين وأفكارهم وعقائدههم الضالة.

استغل الإرهابيين غياب الأمن وتعطيل ومحاربة الأجهزة الأمنية والعسكرية لارتكاب عدد من المجازر والجرائم مستغلين هذا الفراغ الأمني ما خيل لهم أنهم سيطروا فعليًا على البلاد وأنه سوف لن يستطيع أحد مواجهتهم أو ردهم ومنعهم مما يفعلون.

صور الإرهابيين لأنفسهم ولليبيين أنهم قوة لا تهزم ولا تقهر، وتعمدوا إظهار عنف غير مسبوق مع ضحاياهم بقصد إيصال رسالة أن هذا مصير من يرفضهم ويرفض وجودهم وأفكارهم.

ورغم هذا العنف وهذا الإجرام البشع الذي ألحقه الإرهابيين بالليبيين، إلا أن الليبيين لم يتوقفوا عن رفضهم لهذه الجماعات المتطرفة ولم يمتنعوا عن مقاومته بكل الطرق والأساليب التي استطاعوها، لذلك التحق عدد كبير من الليبيين بالقوات المسلحة وشاركوا معها في المعارك ضد الإرهاب.

وما أن اندلعت المعارك في ليبيا لمحاربة الإرهابيين حتى بدأوا يتساقطون تباعا قتلى وأسرى في أيدي القوات المسلحة وبدأت مناطق سيطرتهم تتقلص حتى تم تضييق الخناق عليهم وقتل الكثير منهم والقبض على عدد آخر أودعوا إلى السجون العسكرية ليتم تقديمهم لمحاكمات عادلة جزاءً لأفعالهم البشعة.

أعداد كبيرة ممن كانوا متهمين في قضايا إرهاب تم الإفراج عنهم خلال الفترات السابقة، فيما حكم على آخرون بالإعدام والسجن المؤبد لثبوت ضلوعهم في جرائم الإرهاب بعد توفير كل الإجراءات القانونية من أجل محاكمة عادلة.

السبت الماضي تم الإفراج على عدد 82 متهم ضمن الذين وجهت لهم تهم الانتماء والتعاون مع التنظيمات الإرهابية بحضور المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، بناءاً على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وحققت الجهات الأمنية مع هؤلاء المتهمين بتهمة الاستتابة، وبعضهم تواصل مع أسماء إرهابية كونهم لم يقوموا بتنفيذ أعمال يعاقب عليها القانون، وبعد عرض قضاياهم على النيابة العسكرية أوصت بالإفراج عنهم مع المتابعة الأخيرة، وفقًا لتعليمات القائد العام بمراعاة ظروفهم وظروف أسرهم للعودة للمجتمع.

وخلال إجراء الإفراج تحدث المدعى العسكري العام في كلمة لأهالي المتهمين ذكر فيها أهمية وخطورة المرحلة لإدراك ما يحاك ضد ليبيا من قبل الإرهاب وداعميه.

الصوصاع أشار إلى أن الدواعش – هذه المجموعة الضبابية المتخلفة الجاهلة – عاثوا في الأرض فسادًا، وتقلدت مناصب قضائية كما حصل في درنة وقامت بقطع الرقاب والقتل بمجرد انتماء الفرد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية واعتبارهم “طغاة”.

وأضاف المدعى العسكري العام أن هذه الجماعات الإرهابية ادعت معرفتها بالإسلام كذبا وزوراً، وكانت تقول أشياء لم يأتي بها ديننا الحنيف، مؤكدًا للمفرج عنهم أن هذه الفرصة تعتبر فرصة لأخذ مكانهم في المجتمع والمساهمة بوحدة الصف والاستقرار والأمن وعدم الانجرار وراء هؤلاء المجرمين الزنادقة.

كل هذه الأحداث من انتصارات للقوات المسلحة على الإرهابيين وملاحقتهم والتضييق عليهم تجدد التأكيد أن الإرهابيين في ليبيا محكوم عليهم بالفشل، وسيتم القبض عليهم جميعاً في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة.

واعتقالات الإرهابيين هي ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا، لذلك الليبيون سعداء عندما يتم القبض على هؤلاء المتطرفين الذين يرفض كل الليبيين عنفهم وإجرامهم، هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا بشتى السبل إخضاع الشعب الليبي وإرغامه على اتباع عقيدتهم وأفكارهم الباطلة.

وأخبار مطاردة الإرهابيين وقتلهم والقبض عليهم هي بمثابة رسائل لباقي الإرهابيين المختبئين بأن هذا المصير سيكون مصيركم خصوصًا مع تكثيف الأجهزة الأمنية والعسكرية لجهودها في ملاحقة ومطاردة الفارين والمختبئين من هذه الشرذمة التي لم تترك خلفها سوى الموت والدمار.