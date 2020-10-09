بعد عرض مأساتها على أخبار ليبيا24.. جوازات جردس تستجيب لنداء طالبة بالساحة الأمريكية في الحصول على جواز سفر

بعد عرض مأساتها على أخبار ليبيا24.. جوازات جردس تستجيب لنداء طالبة بالساحة الأمريكية في الحصول على جواز سفر

أخبار ليبيا24

استجابة للقاء الذي نشرته، وكالة أخبار ليبيا24، يوم الخميس، مع طالبة الدكتوراة بالساحة الأمريكية، الأستاذة خديجة سعيد علي غفير، والتي عرضت خلاله مأساتها بعدم الحصول على جواز سفر الكتروني منذ عام 2012، مما عطل استكمال دراستها بأمريكا، تواصل مع الوكالة، نقيب رفعت الجملي، رئيس قسم الجواز الإلكتروني، بفرع جوازات الأبرق، لإيجاد حل لهذا الأمر.

وبعد اتصالات، بالمقدم مصطفى أمحمد بالحسن، رئيس قسم جوازات جردس، كلّف عددًا من الأفراد بفتح جميع صناديق الجوازات التي وصلت منذ أيام من رئاسة مصلحة الجوازات والجنسية.

وبعد بحث، عثر جواز الأستاذة خديجة من ضمن الجوازات التي وصلت حديثًا، حيث أكدت جوازات جردس أن بإمكانها الحضور لاستلامه فورا لإنهاء إجراءاتها الدراسية التي تعطلت منذ سنة 2012 بسبب عدم حصولها على جواز السفر الإلكتروني.

وكشفت منسق كلية الموارد الطبيعية المكلف وعضو هيأة تدريس بجامعة عمر المختار فرع القبة، الأستاذ خديجة سعيد غفير، في لقاء مع أخبار ليبيا24، أن عدم حصولها على جواز سفر إلكتروني عطل استكمال دراستها للدكتوراة في أمريكا.

وقال، المقدم بالحسن، إن جوازات جردس تعمل بكل ما لديها من جهد خدمة للمواطن، ولكن هناك أمور تخرج عن إرادتنا، مشيرًا إلى أن رئاسة المصلحة تذلل كل الصعاب وفقا لما هو متاح لها.

وأعرب بالحسن، عن شكره لوكالة أخبار ليبيا24 على ما تقوم به من خدمة إعلامية مميزة، خدمة للمواطن.