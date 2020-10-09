الهواري يكشف عن إحصائيات كورونا في شهر سبتمبر

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أخبار ليبيا24

كشف مستشفى الهوراي عن إحصائية إصابات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر الصادرة عن قسم الاستقبال والإجراءات الطبية بالمستشفى.

وأشار مستشفى الهواري إلى أن عدد حالات الدخول بسبب الإصابة بفيروس كورونا للمستشفى كانت 65 حالة منها 45 للذكور و 20 حالة كانت إناث.

وأوضح مستشفى الهواري أن عدد حالات الشفاء داخل المستشفى بلغت 31 حالة شفاء منها 18 حالة ذكور و 13 حالة إناث.

ولفت المستشفى إلى أنه تم أيضًا تسجيل عدد من حالات الوفاة خلال سبتمبر بعدد 27 حالة وفاة منها 14 حالة ذكور و 13 حالة إناث.

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