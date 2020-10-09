المحجوب: الرافضون لاتفاق عودة إنتاج النفط هم المليشيات المُرتهنة للإخوان وتركيا المحجوب : أليست قيادات الغرب هي التي كانت تندد على الدوام بإغلاق النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى مدير إدارة التوجيه المعنوي بعملية غرفة عمليات الكرامة، عميد خالد المحجوب استغرابه من رفض حكومة الوفاق والموالين لها لاتفاق عود إنتاج النفط المبرم بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ونائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، متسائلا عن مصير عوائد النفط خلال السنوات الماضية، التي كانت تصب بالمصرف المركزي بطرابلس .

المحجوب قال في حديث له مع صحيفة “الشرق الاوسط” أليست قيادات الغرب الليبي هي التي كانت تندد على الدوام بإغلاق النفط الليبي، وبتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن؟، الآن وبعد أن فُتح النفط، وإعلان أنه ستتم مراقبة إنفاق عوائده لضمان توزيعها بشكل عادل، وتوجيهها لصالح الوطن والمواطن، أبدوا رفضهم”.

واتهم الرافضين لهذا الاتفاق بأنهم “الأصوات المُرتهنة لتنظيم الإخوان وتركيا، ومعها الميليشيات المسلحة في الغرب” وأنهم ينددون بالاتفاق ويرفضون مراقبة عوائده، مضيفا أن الهدف الأساسي لهذه الميليشيات وما سماها بـ”القيادات الفاسدة في طرابلس” نهب الأموال التي من دونها ينتهي وجودهم هناك.

وأكد على أن عوائد النفط في السنوات الماضية لم تذهب إلى جيوب الليبيين ولم توجه إلى تحسين معيشتهم في وقت أصبحوا يقفون فيه طويلاً أمام المصارف لتسلم رواتبهم، متسائلا عن مصير تلك العوائد التي كانت تصب بالمصرف المركزي بطرابلس، والتي تقدر، حسبه، بالمليارات.