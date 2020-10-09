القيادة العامة تنفي تحرك قواتها نحو مدن الغرب الليبي المسماري: قواتنا ملتزمة بوقف إطلاق النار وادعاءات وزير دفاع السراج لا أساس لها من الصحة

أخبار ليبيا 24 – أمن

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، تصريحات وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني التي أكد فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة نحو مدن في الغرب الليبي.

واعتبر المسماري في بيان له اليوم الجمعة، هذه التصريحات “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن قواتهم ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة في الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة.

وقال المسماري: إن “مثل هذه الادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي”، على حد تعبيره.

وأضاف: “كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية، وذلك دليلا على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة”.

وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، على أنهم سيكونون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية، وفق قوله.

وكان وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، قد حذر من هجوم محتمل على مدن بني وليد وترهونة وغريان من قبل قوات الجيش الوطني الليبي.

ووجه النمروش برقية عاجلة، أمس الخميس، إلى رئاسة أركان حكومة الوفاق وآمري المناطق العسكرية وغرفة العمليات المشتركة بالاستعداد لأي هجوم محتمل من قبل قوات الجيش.

وقال النمروش في برقيته: “تفيد المعلومات الواردة إلينا باحتمال قيام المدعو خليفة حفتر بالهجوم على مدن بني وليد غريان وترهونة”، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر.