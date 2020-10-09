الثني يوجه بتكريم منتخب السلة للكراسي المتحركة الفائز ببطولة الصداقة بالسودان

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أصدر رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، تعليماته بتكريم منتخب السلة للكراسي المتحركة المتحصل على الترتيب الأول في بطولة الإخاء والصداقة العربية بدولة السودان.

وقالت الحكومة، إن هذا الأمر يأتي في إطار اهتمام الحكومة الليبية بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومثّل فريق السلة للكراسي المتحركة دولة ليبيا، في بطولة الصداقة بدولة السودان، حيث تحصل على الترتيب الأول.

وشدد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة احتواء هذه الشريحة ودعمها.